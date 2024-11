video suggerito

Picchia l’ex moglie in strada, lei scappa e si rifugia su un autobus: arrestato Un uomo ha picchiato l’ex moglie in mezzo alla strada a Monza: la vittima è riuscita a scappare e nascondersi sul bus. Il 38enne è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di mercoledì 6 novembre gli agenti della Questura di Monza sono intervenuti verso le 16 in Corso Milano a Monza. Alcune persone hanno infatti chiamato le forze dell'ordine per segnalare che un uomo stava picchiando in strada una donna. Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti. Appena arrivati, hanno visto una donna scappare verso via Manzoni che provava a salire a bordo di un autobus di linea. Dietro di lei c'era proprio un uomo, che corrispondeva alla descrizione fornita dai passanti, che gridava e la inseguiva.

Un equipaggio della polizia è riuscito a raggiungere la donna, che era riuscita a nascondersi nel bus cercando protezione tra i passeggeri. Nel frattempo gli agenti hanno bloccato l'uomo che, invece, stava scappando verso Corso Milano. La vittima era molto scossa e impaurita: era in lacrime. Ha raccontato agli investigatori, che poco prima era stata colpita dall'ex compagno che avrebbe iniziato a colpirla con calci e pugni, strattonandola per i capelli.

La donna è stata trasferita al policlinico di Monza. L'uomo invece è stato portato in Questura. Dopo aver ricevuto tutte le cure del caso, la vittima ha raccontato che da diversi mesi subiva maltrattamenti fisici e psicologici. Nei mesi scorsi era stata infatti costretta ad andare in ospedale. Aveva però anche denunciato e segnalato alle autorità, ma questo non ha fermato l'uomo. Il Questore lo avrebbe solo ammonito per violenza domestica.

Dopo i fatti del 6 novembre, il 38enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è stato trasferito in carcere.