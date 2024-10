video suggerito

Scrive messaggi di minaccia alla ex compagna e alla sua famiglia: arrestato per stalking Un uomo di 40 anni è finito in carcere con le accuse di stalking nei confronti della ex: scriveva messaggi minatori e minacce di ritorsione estesi anche alla famiglia e alla cerchia degli amici della donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha iniziato a perseguitare la ex compagna quando questa lo ha lasciato. Ora per un uomo di 40 anni si sono aperte le porte del carcere di San Vittore a Milano: i carabinieri di Varese hanno dato esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari di Varese con le accuse di stalking nei confronti della ex.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, dopo la fine della relazione di coppia l'uomo avrebbe iniziato una serie di atti persecutori nei confronti della vittima con messaggi minatori e minacce di ritorsione estesi anche alla famiglia e alla cerchia degli amici della donna. Un incubo che ha spinto la donna a presentare denuncia e ad attivare le indagini dei militari di Varese e di Desio, paese della Brianza dove è residente l'uomo. Alla fine per lui è scattato l'arresto: si trova in carcere a San Vittore a Milano.