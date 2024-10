video suggerito

Stolkerizza la ex fidanzata da due anni, i carabinieri lo fermano con due coltelli sotto casa di lei Nel primo pomeriggio di lunedì, a Villasanta (Monza e Brianza), un personal trainer di 54 anni è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. L'indagato è stato trovato in possesso di due coltelli.

A cura di Carlo Coi

Immagine fornita dai Carabinieri

Nel primo pomeriggio di lunedì 30 settembre, a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, un 54enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale perché trovato in possesso di due coltelli nel cruscotto della macchina. L'indagato si trovava poco distante dall'abitazione della ex compagna pur avendo un divieto di avvicinamento. Alla luce delle armi rinvenute è stato condotto presso l'istituto penitenziario di Monza.

La fine della relazione e le continue minacce

La relazione con la 43enne di Villasanta era terminata un paio di anni fa. Tuttavia, l'uomo non aveva mai accettato la separazione e si era reso protagonista di frequenti appostamenti sotto casa, pedinamenti giornalieri, telefonate e messaggi contenenti minacce nei confronti della donna.

La vittima aveva denunciato solo pochi mesi fa le offese ricevute. Alla luce di quanto emerso, le autorità avevano disposto nei confronti dell'indagato un divieto di avvicinamento alla sua abitazione. Le forze dell'ordine avendo però il sospetto che il personal trainer residente a Bernareggio (Monza-Brianza) non stesse rispettando quanto gli era stato imposto erano soliti a monitorare la zona.

La perquisizione e il ritrovamento dei coltelli nel cruscotto

Nel primo pomeriggio di lunedì, mentre passavano nelle vicinanze, i militari lo hanno sorpreso nella sua auto a pochi metri di distanza dall'abitazione della donna. Durante la perquisizione della vettura, nel cruscotto, sono stati rinvenuti due coltelli, motivo per cui si è preferito trasferire l'uomo nella casa circondariale di Monza.