"È sceso dall'auto con il fucile e mi ha sparato": parla il ragazzo ferito per difendere una donna dal fidanzato Un ragazzo di 24 anni è a processo con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi: ha sparato ha l'uomo che ha provato ad allontanarlo dalla sua fidanzata durante una litigata.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

È stato colpito da una fucilata per aver difeso una donna dal suo compagno. A sparare era stato proprio il compagno 24enne della vittima che ora si trova a processo con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. I fatti risalgono alla sera del 5 gennaio scorso davanti alla stazione ferroviaria di Arcisate, in provincia di Varese.

Stando alla dinamica di quanto accaduto, la vittima era uscito da un bar per fumare e aveva visto il 24enne picchiare una ragazza. "D’istinto – ha spiegato in Tribunale e come riporta La Prealpina – sono intervenuto per difenderla. Ci siamo azzuffato, siamo caduti a terra. Poi ci hanno diviso e infine l’ho accompagnato all’auto". I due si sarebbero lasciati bene ma solo pochi minuti dopo l'imputato è sceso dall'auto con un fucile in mano e ha iniziato a sparare. Fortunatamente la vittima si è salvata, mentre l'accusato il giorno dopo si è costituito in caserma. I carabinieri comunque erano già sulle sue tracce.

In aula la vittima è stata tra i primi testimoni a parlare. Quanto spiegato lui era intervenuto solo in difesa della ragazza. Da qui l'accusa infatti ha contestato all'imputato i futili motivi, ovvero perché secondo il pubblico ministero la reazione violenta dell’imputato fu la conseguenza del fatto che la vittima lo allontanò mentre stava litigando con la fidanzata. Altre persone fuori dal bar hanno assistito all'aggressione.