Il video dell’uomo che ha accoltellato un 32enne durante una lite a Milano: arrestato Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un 32enne davanti a un distributore automatico. L’aggressione è avvenuta l’8 giugno scorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella prima mattinata di giovedì 17 ottobre, a Milano, gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno arrestato un 25enne accusato di tentato omicidio. L'indagato, l'8 giugno scorso in via Rembrandt, avrebbe accoltellato all'addome un 32enne per motivi futili. Per lui, nell'attesa dell'inizio del processo, si sono aperte le porte dell'istituto penitenziario Francesco di Cataldo.

La dinamica dell'aggressione

Il 25enne e la vittima avrebbero iniziato a litigare davanti a un distributore automatico: il primo avrebbe cercato di non rispettare la fila portando così alla reazione del 32enne. Dopo alcuni momenti di tensione, il 25enne avrebbe estratto un'arma da taglio e avrebbe accoltellato all'addome il 32enne.

La vittima è stata soccorsa repentinamente dal personale sanitario, inviato dall'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, intervenuto sul posto grazie all'allarme lanciato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Dopo le prime medicazioni, i sanitari hanno provveduto a trasportare il ferito in ospedale in codice rosso, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico con una prognosi di 30 giorni.

L'attività investigativa della Polizia

L'attività investigativa della sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile milanese ha permesso di ricostruire l'aggressione e ha permesso di individuare il malvivente, tradito da un tatuaggio sulla mano che è stato riconosciuto dalla fidanzata del 32enne accoltellato, che quella sera era presente sul luogo dell'aggressione.

L'indagato è stato arrestato e trasferito nell'istituto penitenziario Francesco di Cataldo.