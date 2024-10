video suggerito

Scoppia lite tra due colleghi in un cantiere: uno accoltella l’altro, poi lo accompagna in ospedale Un operaio di 33 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Milano per avere colpito a coltellate il collega all’addome al termine di una discussione in un cantiere di viale Certosa a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Una lite tra colleghi è finita con un tentato omicidio. Tutto è accaduto in un cantiere edile in viale Certosa a Milano: un operaio di 33 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Milano per avere colpito a coltellate il collega all'addome al termine di una discussione. Il ferito è stato accompagnato all'ospedale Sacco di Milano dal suo stesso aggressore e altri colleghi.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, una volta in ospedale l'aggressore avrebbe raccontato ai medici che il 33enne si era ferito in cantiere. I sanitari hanno così chiamato la polizia locale pensando si sia trattato di un incidente sul lavoro. I medici hanno compreso che la ferita non poteva che essere stata inferta con una lama: l'aggressore, un uomo 53 anni, ha confessato. Intanto un 33enne si trova ricoverato in prognosi riservata dopo aver subito un'operazione. Si indaga per capire cosa sia successo. Alla base dello scoppio della lite forse un rimprovero per un lavoro fatto male.