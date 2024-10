video suggerito

Allontana un cliente molesto, ma viene accoltellato al collo con un cacciavite: grave barista 51enne Un 37enne ha accoltellato al collo con un cacciavite il barista che stava cercando di allontanarlo dal suo locale in zona Affori a Milano. L’aggressore è stato fermato e rischia di essere accusato di tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un barista di 51 anni è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 8 ottobre, da un cliente in zona Affori a Milano. Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia, pare che l'uomo stesse cercando di allontanare dal suo locale una persona molesta e questa, di tutta risposta, avrebbe tirato fuori un cacciavite colpendolo all'altezza del collo. Il ferito è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il cliente, invece, è stato fermato e rischia di essere accusato di tentato omicidio.

L'accoltellamento con un cacciavite

L'aggressione è avvenuta qualche minuto prima delle 19:30 in un bar di via George Sand, in zona Affori. Alla polizia era arrivata la segnalazione di una persona ferita, così sono arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza in codice rosso. Là i soccorritori hanno trovato un uomo di 51 anni, di nazionalità cinese, che era stato appena ferito al collo.

A colpirlo sarebbe stato un cliente del suo bar. Il 51enne stava cercando di allontanarlo dal proprio locale, da dietro il bancone, perché "era molesto" e disturbava le altre persone. Questo, però, avrebbe estratto un cacciavite e lo avrebbe accoltellato.

L'aggressore non aveva documenti

Gli agenti lo hanno subito fermato. Non aveva documenti con sé e ha dichiarato di avere 37 anni e di essere egiziano. Gli accertamenti in merito alla sua identità sono ancora in corso, nel frattempo è stato portato in Questura e rischia l'accusa di tentato omicidio.

Il barista 51enne, invece, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono considerate gravi, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.