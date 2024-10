video suggerito

Uomo accoltellato al collo con un cacciavite a Milano: soccorso in strada in codice rosso Un cittadino cinese di 50 anni è stato accoltellato con un cacciavite verso le 19.30 di oggi martedì 8 ottobre in via George Sand a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura in via George Sand a Milano. Un cittadino cinese di 50 anni è stato accoltellato con un cacciavite verso le 19.30 di oggi martedì 8 ottobre. In poco tempo è stato soccorso dai sanitari del 118: fortunatamente la vittima non è in fin di vita. Si sta cercando di capire cosa sia successo.

Come spiega l’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), il 50enne sarebbe stato colpito al collo da un fendente sferrato con un cacciavite mentre si trovava nel suo bar. Sul posto sono arrivati in codice rosso un'ambulanza e un'automedica che hanno poi trasportato in ospedale l'uomo: in un primo momento le sue condizioni sono apparse gravi ma poi fortunatamente poi è stato ritenuto fuori pericolo. Ora le indagini sono state affidate alla polizia. Si sta cercando di risalire all'identità dell'aggressore: si tratterebbe di un cliente "molesto" che si trovava all'interno del locale e che il proprietario ha provato ad allontanare ed è rimasto aggredito.