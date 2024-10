video suggerito

Litigano per un parcheggio, 27enne colpito al collo con un taglierino: ricoverato La rissa è avvenuta nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale ad Arese in provincia di Milano. Un 27enne è stato ferito al collo da un uomo di mezza età che lo ha colpito con un taglierino. La vittima è stata trasferita in ospedale e al momento non risulta in pericolo di vita.

A cura di Carlo Coi

Nel primo pomeriggio di domenica 20 ottobre, ad Arese, in provincia di Milano, un 27enne è stato trasportato in ospedale dopo essere stato ferito con un coltellino da un uomo di mezza età. L'episodio è avvenuto nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale a causa di un diverbio scoppiato per chi dovesse occupare un posto auto. Le forze dell'ordine stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica della vicenda.

La dinamica della lite

La rissa è avvenuta intorno alle 17, quando entrambi gli automobilisti erano giunti nel parcheggio del centro commerciale del piccolo paese in provincia di Milano.

Dopo aver iniziato a litigare verbalmente per un posto auto, sono passati dalle parole ai fatti, iniziando a prendersi a calci e pugni. La situazione è precipitata quando il 52enne ha estratto dalla propria tasca un taglierino per intimorire il 27enne. Dopo alcuni attimi concitati, la vittima è stata colpita al collo cadendo per terra.

Le urla dei presenti hanno attirato l'attenzione degli addetti alla sorveglianza del centro commerciale che hanno scongiurato un esito peggiore.

L'intervento del personale sanitario e delle forze dell'ordine

Allertati dai presenti, i carabinieri della Compagnia di Rho e gli operatori sanitari sono intervenuti repentinamente. Il 27enne dopo essere stato medicato sul posto è stato trasferito all'ospedale di Garbagnate Milanese, dove non sarebbe in pericolo di vita.

Indagano le forze dell'ordine che dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti stanno visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nel parcheggio del centro commerciale con l'obiettivo di ricostruire la dinamica esatta della vicenda.