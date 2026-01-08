Circolazione dei treni in tilt, guasto sulla linea Bergamo-Milano: corse cancellate e ritardi fino a 60 minuti

La giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, si è aperta con un guasto sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano che ha provocato forti rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti.

Immagine di repertorio

Mattinata di forti disagi per migliaia di pendolari bergamaschi diretti verso Milano. La giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, si è aperta infatti con una serie di problematiche lungo la linea ferroviaria Bergamo-Milano che hanno provocato forti rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti su numerosi convogli regionali, con ripercussioni su più direttrici del traffico ferroviario lombardo.

Secondo quanto comunicato da Trenord, la situazione più critica si è registrata sulla tratta Bergamo–Pioltello–Milano, una delle più utilizzate dai pendolari. In particolare, i problemi sarebbero stati causati da un guasto alla linea ferroviaria in prossimità della stazione di Verdello-Dalmine, punto nevralgico per il transito dei treni diretti verso il capoluogo lombardo. Il malfunzionamento ha costretto i convogli a procedere a velocità ridotta, generando un effetto a catena che ha coinvolto diverse corse nell’arco della mattinata.

I ritardi, in alcuni casi arrivati fino a un’ora, hanno provocato disagi significativi ai viaggiatori, molti dei quali hanno affollato banchine e carrozze già nelle prime ore del giorno. Segnalazioni di treni sovraffollati, coincidenze saltate e arrivi posticipati si sono moltiplicate, mentre sui canali di informazione di Trenord sono stati pubblicati aggiornamenti continui sull’evoluzione della situazione.

Non sono mancati i disagi anche per chi si muove in direzione opposta, con ritardi segnalati sui treni in arrivo a Bergamo da Milano. La società ferroviaria ha fatto sapere che i tecnici sono intervenuti per individuare e risolvere il guasto nel più breve tempo possibile, invitando i passeggeri a consultare gli avvisi in tempo reale e a considerare eventuali soluzioni alternative di viaggio.