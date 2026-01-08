milano
video suggerito
video suggerito

Circolazione dei treni in tilt, guasto sulla linea Bergamo-Milano: corse cancellate e ritardi fino a 60 minuti

La giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, si è aperta con un guasto sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano che ha provocato forti rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Mattinata di forti disagi per migliaia di pendolari bergamaschi diretti verso Milano. La giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, si è aperta infatti con una serie di problematiche lungo la linea ferroviaria Bergamo-Milano che hanno provocato forti rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti su numerosi convogli regionali, con ripercussioni su più direttrici del traffico ferroviario lombardo.

Secondo quanto comunicato da Trenord, la situazione più critica si è registrata sulla tratta Bergamo–Pioltello–Milano, una delle più utilizzate dai pendolari. In particolare, i problemi sarebbero stati causati da un guasto alla linea ferroviaria in prossimità della stazione di Verdello-Dalmine, punto nevralgico per il transito dei treni diretti verso il capoluogo lombardo. Il malfunzionamento ha costretto i convogli a procedere a velocità ridotta, generando un effetto a catena che ha coinvolto diverse corse nell’arco della mattinata.

I ritardi, in alcuni casi arrivati fino a un’ora, hanno provocato disagi significativi ai viaggiatori, molti dei quali hanno affollato banchine e carrozze già nelle prime ore del giorno. Segnalazioni di treni sovraffollati, coincidenze saltate e arrivi posticipati si sono moltiplicate, mentre sui canali di informazione di Trenord sono stati pubblicati aggiornamenti continui sull’evoluzione della situazione.

Leggi anche
A che ora chiude la metro a Milano a capodanno 2026: orari di mezzi e bus il 31 dicembre e 1 gennaio

Non sono mancati i disagi anche per chi si muove in direzione opposta, con ritardi segnalati sui treni in arrivo a Bergamo da Milano. La società ferroviaria ha fatto sapere che i tecnici sono intervenuti per individuare e risolvere il guasto nel più breve tempo possibile, invitando i passeggeri a consultare gli avvisi in tempo reale e a considerare eventuali soluzioni alternative di viaggio.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
omicidio
aurora livoli
Il presunto assassino di Aurora Livoli, con diversi precedenti per violenza sessuale, risultava incensurato: cosa sappiamo
L'ipotesi della procura: "La ragazza ha cercato di difendersi"
Aurora Livoli ha incontrato Velazco sulla banchina della metro dove aveva aggredito una donna
L'uomo indagato per la morte di Aurora Livoli aveva già abusato di altre tre ragazze in passato
Parla la ragazza aggredita in metro da Velazco: "Mi disse: Ti spezzo il collo"
Chi è Gabriel Valdez Velazco l'uomo indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli
Le foto del 57enne indagato per omicidio: in metro aveva aggredito un'altra 19enne
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views