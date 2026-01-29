Ciclista morto schiacciato sotto le ruote del rimorchio di un camion nel Milanese

L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 29 gennaio, intorno alle 12.50 all’incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci nel comune di Gaggiano nel Milanese. A perdere la vita un ciclista milanese di 65 anni.

Foto Archivio

Tragedia sulle strade di Gaggiano, piccolo comune del Milanese tra Abbiategrasso e Corsico. Un ciclista milanese di 65 anni è morto dopo essere stato investito da un autoarticolato e schiacciato sotto le ruote del rimorchio. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 29 gennaio, intorno alle 12.50 all'incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci nel comune di Gaggiano.

Secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza e un'automedica del 118, inviate da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Presenti anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Darwin e Abbiategrasso e la polizia locale del Consorzio Fontanili.

Ancora non si conosce la dinamica esatta dell'incidente, sulla cui ricostruzione al momento stanno lavorando gli agenti della Locale, né l'identità della vittima. Quel che si sa è che per cause ancora in corso di accertamento, il ciclista è venuto a contatto con un autoarticolato, finito schiacciato sotto le ruote del rimorchio e morto sul posto. I soccorritori infatti non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 65enne. Mentre il conducente del mezzo un pesante, un uomo di 37 anni circa, sarebbe rimasto completamente illeso ma sotto shock per quanto accaduto.

Sono al momento in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area insieme alla polizia locale di Gaggiano.