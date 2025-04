video suggerito

Ciclista investito sulla Varesina a Mozzate: 73enne portato in pronto soccorso con l’elicottero Oggi pomeriggio a Mozzate (Como) un ciclista di 73 anni è stato investito da una vettura sulla provinciale 233, anche conosciuta come Varesina. L’uomo, che ha riportato alcune lesione di media gravità è stato portato in elicottero al pronto soccorso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio un ciclista di 73 anni è stato investito a Mozzate, in provincia di Como, mentre stava percorrendo la strada provinciale 233, ex strada statale, conosciuta anche come Varesina.

L'incidente è avvenuto attorno alle 15:30 di oggi, mercoledì 9 aprile. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione: non è ancora chiaro, ad esempio, se a investire l'uomo in bicicletta sia stata un'automobile o un mezzo pesante. Ciò che è certo è che il 73enne stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando è stato colpito da una vettura. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia.

Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza, un'auto medica e un elisoccorso, hanno prestato la prima assistenza al 73enne, che hanno trovato con alcune lesioni di media gravità. A quel punto il ciclista è stato trasferito in elicottero con un codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como dove è stato preso in cura dai medici. L'uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto dell'incidente sono arrivati anche i Carabinieri di Cantù, che hanno effettuato i primi rilievi per fare luce sull'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità delle persone coinvolte, in particolare del conducente del mezzo che ha travolto il ciclista.