Un ciclista è stato investito da un'auto nel Milanese, trasportato in ospedale con l'elisoccorso: è grave Oggi, mercoledì 9 aprile, un ciclista di 58 anni è stato investito da un'auto a Melzo, un comune a pochi chilometri da Milano. L'uomo è stato trasportato con urgenza in ospedale con l'elicottero.

A cura di Giulia Ghirardi

Foto di repertorio

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, un ciclista di 58 anni è stato investito da un automobilista a Melzo, un comune a pochi chilometri da Milano. L'uomo è stato trasportato con urgenza in ospedale con l'elicottero.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 14:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del sinistro alle ore 13:49 a bordo di un'ambulanza e di un elisoccorso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Pioltello e i vigili del fuoco di Melzo.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente sarebbe avvenuto in via Cristoforo Colombo, all'intersezione con una strada provinciale dove un automobilista avrebbe investito un ciclista di 58 anni. Una volta giunti sul luogo del sinistro e constatate le gravi condizioni del 58enne, trovato in uno stato di incoscienza, con diverse contusioni e un trauma cranico, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasportare l'uomo all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Durante il tragitto il 58enne è stato intubato dal personale in elisoccorso.

Al momento, le forze dell'ordine che sono giunte sul posto avrebbero già iniziato a eseguire gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e quindi fare chiarezza sull'accaduto.