Chiara Ferragni visita in anteprima la Pinacoteca Ambrosiana di Milano

L’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha visitato in anteprima la Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Ha così inaugurato la riapertura del museo prevista per l’11 febbraio. La Ferragni ha potuto godere dei capolavori esposti in uno dei più antichi e prestigiosi musei del capoluogo meneghino.