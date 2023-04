Chi sono i Latin Kings, la gang di Milano diffusa in tutto il mondo Oggi a Milano sono stati arrestati nove presunti membri della banda dei Latin Kings, una gang conosciuta anche come Latinos e Alkqn. Questa “storica” gang, nata a Chicago negli anni Quaranta, opera da decenni a Milano. A far scattare le indagini è stato un tentato omicidio avvenuto il 5 marzo 2022 in via Chiese a Milano: la vittima sarebbe infatti il capo della gang rivale Ms13.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 aprile, sono stati arrestati alcuni presunti membri della banda dei Latin Kings, una gang conosciuta anche come Latinos e Alkqn. E proprio questi arresti hanno fatto balzare agli onori di cronaca questa "storica" gang, nata a Chicago negli anni Quaranta (inizialmente con fini positivi), che opera da decenni a Milano.

In totale le persone che sono state arrestate sono nove: sono tutti uomini tra i 20 e i 36 anni. Le accuse sono di associazione a delinquere, tentato omicidio, lesioni personali gravi e aggravate, rissa, danneggiamento, furto aggravato e getto pericoloso di cose.

A far scattare le indagini è stato un tentato omicidio avvenuto il 5 marzo 2022 in via Chiese a Milano: la vittima sarebbe infatti il capo della gang rivale Ms13. All'epoca dei fatti sarebbe stato colpito con un pugno, con alcune bottiglie di vetro e infine a colpi di machete sulla mano. A questo episodio, si sono poi aggiunte le indagini per due risse avvenute il 30 aprile 2022 e il 30 giugno 2022.

La storia dei Latin Kings e il manifesto programmatico

I Latin Kings sono nati nel 1940 a Chicago. La gang era nata per aiutare i latino-americani, che vivevano negli Stati Uniti, a trovare un futuro migliore. Questa finalità è stata però presto abbandonata. Le persone che fanno parte della gang sono facilmente riconoscibili: utilizzano spesso vestiti di colore oro e nero e il simbolo della corona.

Luis Felipe, conosciuto come il King Blood, ha trasformato il gruppo nel 1986. Nel farlo, ha creato un manifesto programmatico dove è riportato tutto ciò che c'è da sapere sulla gang: dalle insegne, agli usi, ai rituali, ai modi e fino ai comportamenti da tenere.

La struttura gerarchica: Re, tribù e capitoli

La gang, i cui capi sono conosciuti con l'appellativo di coronas, ha una struttura gerarchica precisa: al vertice c'è il Re che è colui che prende le decisioni. Ci sono però Re di prima, seconda e terza fascia. Questo perché esiste un sistema regionale, statale e mondiale. A livello mondiale la gang è divisa in tribù che, a loro volta, sono organizzate in capitoli.

Ogni tribù è organizzata gerarchicamente con cinque soggetti chiamati Corone che formano il governo del gruppo che, a sua volta, è denominato Suprema. Questa stessa catena è poi riprodotta nei singoli capitoli che vengono controllati dalla tribù.

Il rito di iniziazione

Per entrare nei Latin King bisogna superare la prova dei "3.60". Si tratta di quattro minuti in cui due dei quattro componenti della gang devono picchiare il nuovo arrivato. Nel caso di un uomo sarà picchiato dai componenti dello stesso sesso, se invece si tratta di una donna dalle componenti donne. I nuovi affiliati poi prestano riti di giuramento: con questi si impegnano a non abbandonare la Nazione e a mantenere il riserbo sulle attività.

I latin King a Milano: la fazione Chicago

La fazione più grande dei Latin Kings è in pianta stabile a Chicago. In questa solo città statunitense, la banda conta più di 25mila membri. Nonostante questa sia la fazione più grande, i Latin sono riusciti a organizzare capitoli in tantissimi Stati latinoamericani ed europei. Nell'elenco ci sono il Messico, il Brasile, il Perù e anche la Repubblica Dominicana, Cuba, Porto Rico, Ecuador. E ancora Canada, Italia, Portogallo, Spagna, Regno Unito.

L'Inca Supremo e gli altri arrestati

Oggi a Milano il giudice per le indagini preliminari ha emesso alcune ordinanze di custodia cautelare. Tra gli arrestati c'è un 36enne che è stato indicato come "l'Inca supremo della tribù": sarebbe stato lui a indire le riunioni periodiche, a controllare le zone di influenza e che non ci fossero invasioni, a sovrintendere ai riti relativi alla progressione dei singoli affiliati.

In manette anche un 27enne che invece è stato riconosciuto come il capo del Capitolo di Cologno Monzese: lui infliggeva punizioni a coloro che violavano le regole della banda. Tra gli altri sette arrestati, ci sarebbe inoltre un minorenne.

Le risse con le pandillas rivali

Gli investigatori milanesi hanno concentrato la loro attenzione, non solo sul tentato omicidio di marzo 2022, ma anche su due risse esplose ad aprile 2022 e a giugno 2022. Da queste, è stato possibile scoprire come sul territorio si siano verificati diversi fatti collegati ai conflitti tra le pandillas per il controllo del territorio.

Il 30 aprile si è verificata in via Avezzana a Milano una violenta risse tra gang rivali con pugni, calci e bottiglie di vetro. Questa stessa scena si è poi replicata a giugno ad Assago.