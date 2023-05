Chi era Virginia Furstenberg, la nipote di Gianni Agnelli trovata morta: l’addio sui social di Lapo Elkann Virginia Maria Clara von Fürstenberg è stata trovata morta all’età di 48 anni. Stilista, poetessa, regista e pittrice von Fürstenberg era figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fürstenberg, fondatore e presidente onorario della Banca Ifisdi e nipote dell’attrice e principessa Ira von Fürstenberg, dell’ex marito della nota stilista Diane von Fürstenberg e di Gianni Agnelli.

A cura di Ilaria Quattrone

Virginia Maria Clara von Fürstenberg è stata trovata morta all'età di 48 anni. Stilista, poetessa, regista e pittrice von Fürstenberg è stata rivenuta priva di vita nella mattinata di ieri, mercoledì 10 maggio, sul terrazzo al primo piano dell'Hotel Palace di Merano, un territorio che si trova nella provincia di Bolzano. Per gli inquirenti sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario. Al momento escludono il coinvolgimento di altre persone.

Virginia von Fürstenberg si era allontanata volontariamente a febbraio

La 48enne viveva a Milano e il 15 febbraio scorso era scomparsa. La famiglia aveva denunciato il fatto ai carabinieri di Marghera. Due giorni dopo, era rientrata a casa ed era stata diffusa la notizia che si fosse trattato di un allontanamento volontario. La notizia della sua morte ha sconvolto amici, parenti e conoscenti. Nipote di Gianni Agnelli, a condividere il suo dolore è stato anche Lapo Elkann.

Su Twitter ha infatti scritto: "Sono molto triste per la morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili".

Chi era Virginia von Fürstenberg

Nata a Genova il 5 ottobre 1974, Virginia era figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fürstenberg. Quest'ultimo è fondatore e presidente onorario della Banca Ifisdi. La 48enne era nipote dell'attrice e principessa Ira von Fürstenberg, dell'ex marito della nota stilista Diane von Fürstenberg e di Gianni Agnelli. Sua nonna Clara era infatti sorella dell'Avvocato.

Amante dell'arte, Virginia ha debuttato nella moda nel marzo 2011 vendendo le sue collezioni tra Milano, Firenze e Roma. È stata anche autrice di un'opera teatrale e ha collaborato alla realizzazione di un film sulla vita della sua bisnonna, Virginia Bourbon del Monte. Ha sposato il barone Alexandre Csillaghy de Pacsér, da cui ha avuto due figli. Ha poi avuto una terza figlia da Giovanni Bacco Dondi dall'Orologio e altri due da Paco Polenghi.