Neonata trovata morta nel cassonetto a Milano: cosa rivela l’autopsia Sono stati rivelati i primi risultati dell’autopsia svolta sul corpo della neonata trovata morta in un cassonetto della Caritas a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

La neonata, trovata in un cassonetto degli abiti usati a Milano, era già morta quando è stata lasciata in quel luogo: a confermarlo è l'autopsia che, così come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, è stata eseguita tra il 29 e il 30 aprile all'istituto di Medicina Legale. Sul caso indagano gli investigatori della sezione Omicidi della Squadra Mobile, guidati dal dottor Marco Calì, che sono coordinati dal pubblico ministero Paolo Storari.

Non ci sono segni di violenza sul corpo

La Procura, oltre all'autopsia, ha disposto anche alcuni esami anatomopatologi. Per i risultati bisognerà attendere alcune ore. Dall'autopsia non risultano segni di violenza. Resta la preoccupazione per le condizioni della donna che ha partorito e che potrebbe essere esposta a elevati rischi di salute e in particolare a emorragie o infezioni post parto.

Si stanno analizzando alcuni filmati di telecamere di videosorveglianza

La polizia, nel frattempo, ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza che sono installate sugli autobus della linee 61 dell'Azienda trasporti Milanesi (Atm). Sembrerebbe infatti che il mezzo fermi proprio di fronte al cassonetto Caritas, che si trova tra via Botticelli e via Saldini in zona Città Studi, dove è stato trovato il corpo. Non si esclude che chi l'abbia portato, sia sceso proprio da quel mezzo.

Leggi anche Trovata morta in casa a un mese dalla scomparsa: cosa non torna sulla morte di Stefania Rota

Gli investigatori hanno ascoltato la testimonianza dell'anziano che ha trovato il corpo, avvolto in una felpa, e – grazie all'intervento di un altro passante – ha chiamato le forze dell'ordine. All'arrivo dei medici e degli infermieri del 118, non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso. Poco dopo sono arrivati gli agenti della Questura di Milano che hanno svolto i rilievi.