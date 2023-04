Trovato un feto morto in un cassonetto della Caritas a Milano, indaga la polizia È stato trovato un feto morto in un cassonetto della Caritas in zona Città Studi a Milano. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 28 aprile.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di Fanpage.it

Un feto morto è stato trovato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 aprile, in un cassonetto della Caritas in via Botticelli, a pochi passi da piazza Giuseppe Occhialini in zona Città Studi a Milano.

Stando a quanto appreso da Fanpage.it, sul posto sono arrivati i soccorritori di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia): la centrale operativa ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

Le indagini affidate alla Questura

Poco dopo sono arrivati alcuni agenti della Questura. Al momento sulla vicenda c'è il massimo riserbo: l'intera area è stata transennata dalla polizia per permettere tutte le operazioni di sicurezza. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.

Leggi anche Operai trovano un ordigno bellico nel cantiere per la M4, intervengono gli artificieri

Fonte: Fanpage.it

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti

Stando a quanto rivelato a Fanpage.it, ad allertare il numero unico delle emergenze 112 sono stati alcuni passanti. Il feto sarebbe stato trovato avvolto in una specie di coperta, forse uno straccio. Appena trovato, sono stati chiamati i soccorritori.

L’intervento di Areu (foto di Fanpage.it)

Articolo in aggiornamento