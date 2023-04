Neonata trovata morta in un cassonetto a Milano: a chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti Si procederà a eseguire l’autopsia sulla neonata trovata morta in un cassonetto in zona Città Studi a Milano: saranno gli esami a svelare da quanto la piccola era morta.

A cura di Giorgia Venturini

Continuano le indagini della Questura di Milano che sta indagando su cosa sia accaduto alla neonata trovata morta in un cassonetto della Caritas nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 28 aprile in zona Città Studi. Ad allertare il 118 sono stati alcuni residenti della zona che una volta aperto il cassonetto hanno scoperto il corpo del neonato: sul posto si sono precipitati anche subito gli agenti di polizia che hanno delimitato l'area e proceduto con tutti gli accertamenti del caso.

A breve l'autopsia sulla piccola

Stando a quanto riferito a Fanpage.it, saranno i risultati dell'autopsia che verrà eseguita a breve sulla neonata a chiarire le cause della morte. L'esame potrà svelare anche da quanto tempo la piccola era morta e da quante ore si trovava all'interno al cassonetto. I risultati potranno anche rivelare se la neonata è nata prematura o no, se è nata viva o morta. Tutto è ancora da chiarire.

Le indagini della polizia

Gli agenti di polizia solo al lavoro per cercare di risalire a chi ha gettato la piccola nel cassonetto. Saranno le telecamere di video sorveglianza della zona a poter far luce su quanto accaduto. Certo al momento è che sono stati alcuni residenti a notare la piccola una volta che hanno aperto il cassonetto: subito hanno informato il 118 che a sua volta, come da prassi, ha allertato la polizia.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono arrivati i soccorritori di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia): la centrale operativa ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso della piccola.