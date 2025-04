video suggerito

Chi era Sebastian Monguzzi, il 54enne morto in moto davanti alla moglie a Lentate sul Seveso Si chiamava Sebastian Monguzzi il 54enne che nel pomeriggio di venerdì 25 aprile ha perso la vita in sella alla sua moto a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza. L'uomo era un operaio e viveva a Lazzate insieme alla figlia e alla moglie, che precedendolo in auto ha assistito all'incidente. 14 anni fa la coppia aveva perso il figlio in un'altro incidente stradale.

Foto di repertorio

Si chiamava Sebastian Monguzzi il 54enne che nel pomeriggio di venerdì 25 aprile a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza, ha perso il controllo della sua motocicletta su un rettilineo e si è schiantato. L'uomo ha perso la vita poco dopo essere stato trasportato all'ospedale sSan Gerardo di Monza. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi della moglie, che stava percorrendo la stessa strada, via Manzoni, davanti a lui in automobile.

Monguzzi era un operaio e viveva insieme alla moglie e alla figlia a Lazzate, un comune vicino a Lentate sul Seveso, dove si è verificato l'incidente. Nel 2011 a Lazzate la coppia aveva perso in un'altro incidente stradale il figlio di 10 anni, che era stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada vicino a casa. Pare che il 25 aprile, il pomeriggio dello schianto lui e la compagna stessero tornando verso casa dopo aver portato i loro mezzi all'autolavaggio, lui la sua moto e lei la sua auto.

Resta da chiarire che cosa abbia causato lo sbandamento di Monguzzi. Al momento l'ipotesi più accreditata è che lui abbia avuto un malore, ma questo elemento potrà essere chiarito attraverso l'autopsia. Sul posto dell'accaduto sono intervenuti d'urgenza i soccorsi, che hanno trasportato il 54enne all'ospedale di Monza. L'uomo però è morto poche ore dopo.

Ieri il sindaco di Lazzate ha affidato le sue condoglianze a un post su Facebook: "Una grave tragedia ha colpito ieri la comunità – ha scritto – Un nostro concittadino ha perso la vita mentre rincasava, in sella alla sua motocicletta. Il mio e il nostro pensiero va alla moglie e alla figlia, una famiglia già duramente colpita per la perdita del piccolo Leonardo, tragicamente scomparso nel 2011. Aiutiamoli a trovare la forza per superare questo momento di dolore".