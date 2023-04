Chi era Sandro Gerosa, il motociclista morto in un incidente in moto sulla Statale 36 Sandro Gerosa è morto in un incidente stradale sulla statale 36: si trovava in sella alla sua moto quando gli è stata probabilmente tagliata la strada da un furgone.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Sandro Gerosa, l'uomo che è morto in un incidente stradale sulla strada statale 36, all'altezza di Briosco (Lecco). Il 54enne era in sella alla sua moto quando, intorno alle 18 di ieri mercoledì 26 aprile, un furgone potrebbe avergli tagliato la strada. Gerosa sarebbe così caduto a terra e avrebbe sbattuto la testa contro il manto stradale. In quello stesso frangente, è arrivato un camion: il conducente non è riuscito a evitarlo.

Sandro Gerosa è morto poco dopo l'arrivo in ospedale

Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Rossa di Lecco, gli operatori sanitari partiti con un'ambulanza da Bosisio e con un'automedica da Bresso e i medici arrivati con un elicottero che è decollato da Bresso. Il motociclista è stato trasferito all'ospedale di Lecco in gravissime condizioni, ma è morto poco dopo il suo arrivo. Gli investigatori della polizia locale di Briosco e gli agenti della polizia stradale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il ricordo di amici e conoscenti

Gerosa era originario di Besana in Brianza e lavorava in un'azienda di moto. Lascia la compagna e la figlia e i volontari di FoodforAll, un'associazione che si occupa di famiglie bisognose. Come raccontato dal giornale locale MonzaToday, nel weekend il 54enne si occupava della distribuzione dei pasti in stazione centrale a Milano.

Su Facebook sono diversi i messaggi scritti da amici e conoscenti: "Anima meravigliosa, ci mancherai tantissimo. Sei volato in cielo forse un po' presto per noi ma sono sicura che anche da lì continuerai a splendere e a proteggerci. Il mio cuore piange ma sono allo stesso grata per averti potuto conoscere in questa vita. Riposa nella Luce. Riposa in Dio. Ti voglio bene", scrive un'amica di Sandro.