Chi era Roy Caleb Soliz Omonte, il 22enne morto in un incidente stradale a Bergamo

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte di Pasqua è morto un ragazzo di 22 anni in un incidente stradale a Bergamo. La vittima si chiamava Roy Caleb Soliz Omonte e si trovava in sella alla sua moto quando, in via Broseta non lontano dalla sua abitazione, è scivolato. Il giovane ha battuto violentemente la testa. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118.

I medici e i paramedici lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è morto poco dopo li ricovero: "Era bravo, tranquillo, senza problemi. Mi capiva al volo, bastava uno sguardo", ha detto la madre come riportato dal giornale BergamoNews.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale di Treviglio, l'incidente è avvenuto poco dopo le quattro. Il giovane stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici. Era a cinquecento metri da casa quando ha perso il controllo della moto: ha invaso la corsia opposta, è caduto a terra e ha battuto la testa contro il cordolo in cemento nonostante indossasse il casco.

Il 22enne è cresciuto a Bergamo dove si era trasferito da bimbo. Si era diplomato all'Istituto Galli e aveva trovato un lavoro in un negozio di abbigliamento sportivo all'OrioCenter. Era un gran tifoso dell'Inter. Lascia la mamma e una sorella maggiore di 26 anni. La salma non è stata ancora riconsegnata alla famiglia.