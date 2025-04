video suggerito

Si schianta nella notte di Pasqua a Bergamo, morto un ragazzo: aveva 23 anni Incidente stradale a Bergamo: un ragazzo di 23 anni ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto battendo violentemente la testa. Purtroppo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Questa notte, precisamente intorno alle 4, si è verificato un incidente stradale a Bergamo. Un ragazzo era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 22enne si trovava in sella alla sua Vespa. Avrebbe invaso la corsia opposta e sarebbe finito contro un'aiuola in via Broseta dove si trova un benzinaio IP. Cadendo, ha battuto violentemente la testa nonostante indossasse il casco.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La ceInntrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. I medici e i paramedici, dopo aver fornito le prime cure, hanno trasferito il 22enne in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo. Le sue condizioni erano troppo gravi. Per il momento non sono state diffuse le sue generalità.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Treviglio che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori dettagli.