video suggerito

Chi era Nicola de Cardenas, il presidente di Assolombarda Pavia morto nell’incidente sull’Etna Nicola de Cardenas, 60 anni, presidente della sede di Pavia di Assolombarda e amministratore delegato dell’azienda Decsa di Voghera (Pavia) la vittima dell’incidente avvenuto ieri durante un’escursione sugli sci nella valle del Bove, alle pendici dell’Etna. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È Nicola de Cardenas, 60 anni, presidente della sede di Pavia di Assolombarda e amministratore delegato dell'azienda Decsa di Voghera (Pavia) la vittima dell'incidente avvenuto ieri durante un'escursione sugli sci nella valle del Bove, alle pendici dell'Etna.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente giunti i soccorritori, ma per de Cardenas non c'è stato purtroppo nulla da fare. La notizia della morte ha destato commozione in particolare negli ambienti dell'imprenditoria locale. Classe 1964, Nicola de Cardenas si era laureato in Economia aziendale alla Bocconi. era diventato amministratore delegato dell'impresa fondata dal nonno Giulio che progetta, produce e commercializza impianti di raffreddamento. Presidente di Confindustria Pavia dal 2017, ha gestito la fusione della associazione Pavese con Assolombarda. Viveva a Milano con la moglie Sofia e i due figli.

L'incidente è avvenuto nell’area della cosiddetta “Schiena dell’Asino”, nel territorio di Zafferana Etnea, e ha coinvolto altri escursionisti trasportati in ospedale ma non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il gruppo di scialpinisti sarebbe precipitato mentre percorreva un sentiero impervio e innevato: in particolare, de Cardenas sarebbe scivolato su un pendio ghiacciato battendo la testa e perdendo conoscenza. Sul posto sono subito intervenuti i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con i Vigili del fuoco, che hanno recuperato il 60enne e un’altra persona utilizzando il verricello per portarle a bordo dell'elicottero. Il presidente degli industriali pavesi è però deceduto prima del suo arrivo in ospedale, dove stava per essere trasferito da personale del 118.

"La sua perdita rappresenta un lutto profondo per il nostro territorio e per il mondo imprenditoriale, che in lui aveva trovato una guida appassionata, capace e sempre orientata al bene comune", ha fatto sapere la sindaca di Voghera Paola Garlaschelli. "A nome della città, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui. Nicola de Cardenas lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo impegno e la sua visione continueranno a ispirare le future generazioni. La nostra comunità si stringe con affetto e solidarietà nel ricordo di un uomo che ha dato tanto al nostro territorio".