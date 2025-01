Escursionisti precipitano in una scarpata sull’Etna: morti un 17enne e un 60enne

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Giornata drammatica sull'Etna dove un 17enne e un 60enne sono morti dopo essere caduti nel vuoto durante un'escursione sul vulcano. Gli escursionisti impegnati nella scalata del vulcano siciliano sono precipitati per un centinaio di metri in una scarpata in due diversi incidenti nella Valle del Bove. A seguito delle cadute, uno scialpinista di 60 anni e un ragazzo di 17 anni sono morti in ospedale. L'allarme è partito tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, domenica 26 gennaio, quando sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco, soccorso alpino della Guardia di Finanza e operatori sanitari del 118 che hanno raggiunto gli escursionisti in quota con gli elicotteri.

Il primo drammatico incidente poco dopo mezzogiorno sul versante sud dell'Etna dove un gruppo di escursionisti è precipitato per oltre cento metri da un costone cadendo in un crepaccio. Tra di loro anche un ragazzo di 17 anni. Il giovane di Catania è andato in arresto cardiaco ma è stato rianimato e intubato prima di essere trasportato con l'elicottero dei vigili del fuoco Drago al Cannizzaro di Catania. Qui è arrivato in codice rosso di massima gravità e in condizioni disperate e alcune ore dopo purtroppo è morto.

L'incidente è avvenuto nell’area della cosiddetta “Schiena dell’Asino”, nel territorio di Zafferana Etnea e ha coinvolto altri escursionisti trasportati in ospedale ma non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il gruppo sarebbe precipitato mentre percorreva un sentiero impervio e innevato.

Un altro gravissimo incidente sull'Etna è avvenuto nelle stesse ore sul versante nord, nella zona del Rifugio Citelli. Qui un uomo di 60 anni, una guida turistica impegnata in un'escursione con un gruppo di scialpinisti sarebbe scivolato su un pendio ghiacciato battendo la testa e perdendo conoscenza. Soccorso dal personale medico con l'ausilio dell'elicottero della Guardia di Finanza, l'uomo ha riportato traumi multipli ed è stato trasportato d'urgenza Sempre al Cannizzaro di Catania dove però purtroppo il 60enne è morto poco dopo l'arrivo.

Una doppia tragedia causata dalle condizioni meteo sull'Etna. Il vulcano infatti in questi giorni è innevato e c'è molto ghiaccio e sono tanti gli interventi dei soccorsi in quota. Sempre oggi una ragazzina di 16 anni è arrivata all'ospedale di Catania in codice rosso dopo una violentissima caduta mentre scivolava sulla neve con lo slittino.