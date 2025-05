video suggerito

Chi era Maria Elisa Casadio Lombini, morta caduta dalla barca sul lago di Como: il marito ha provato a salvarla Incidente al lago di Como: una donna di 63 anni è finita in acqua ed è morta una volta in ospedale. La vittima si chiamava Maria Elisa Casadio Lombini.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, domenica 11 maggio, si è verificato un incidente nelle acque del lago di Como e precisamente nel territorio di Gera Lario, un piccolo centro all'estremità della sponda occidentale dell'Alto Lario. Una donna di 63 anni è caduta in acqua e ha perso la vita. La vittima si chiamava Maria Elisa Casadio Lombini ed era residente a Lissone, in provincia di Monza e Brianza.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.54 di fronte a via al Pontile. La 63enne era in barca a vela con il marito di 65 anni. Non è chiaro se si sia tuffata volontariamente o sia caduta in acqua. A ogni modo, appena dentro, avrebbe avuto un malore. Il 65enne si sarebbe tuffato per soccorrerla. Nel frattempo anche un gruppo di kite surfer hanno prestato aiuto e hanno chiamato la guardia costiera di Menaggio.

I soccorsi hanno avvisato la barca – sulla quale non c'era nessuno – e poi la persona in acqua. L'hanno recuperata e trasportata in codice rosso all'ospedale di Gravedona dagli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu): era in uno stato di ipotermia. Purtroppo è stata dichiarata morta poco dopo il ricovero. Adesso si sta cercando di ricostruire la dinamica e soprattutto capire come abbia fatto a finire in acqua. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci aggiornamenti.