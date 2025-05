Donna cade da una barca e muore nel lago di Como, sul posto i carabinieri e la guardia costiera: indagini in corso

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Nel pomeriggio di ieri, domenica 11 maggio, una donna di 63 anni ha perso la vita in seguito alla caduta da una barca nella acque del lago di Como, nei pressi di Gera Lario (Como).

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 14:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 13:54 a bordo di due ambulanze e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Menaggio e i vigili del fuoco del comando provinciale di Como.

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato quando una donna di 63 anni, residente a Lissone (Monza e Brianza), è caduta nelle acque del lago di Como, nei pressi di Gera Lario. La 63enne si trovava a bordo di una barca a vela con il marito 65enne quando improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe quindi caduta in acqua. A dare l'allarme un gruppo di kite surfer che hanno segnalato una barca a vela alla deriva, senza nessuno a bordo alla Guardia costiera di Menaggio. Poco dopo i soccorritori hanno identificato due persone in acqua, il marito, che si era tuffato nel tentativo di salvarla, e la moglie, già priva di conoscenza. Soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale di Gravedona, la donna è ha perso la vita poco dopo il ricovero.

Sul caso sono al lavoro le forze dell'ordine per stabilire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.