Chi era magatte Sow, la donna travolta da una Limousine insieme alla figlia di 11 anni Magatte Sow è la donna che è stata travolta da una limousine mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla figlia di undici anni a Nerviano (Milano). La donna è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni, ma dopo meno di 48 ore è tornata in ospedale per una crisi respiratoria. È morta poco dopo per un arresto cardiaco. Sul caso, la Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia.

Magatte Sow aveva 48 anni ed è stata travolta da una limousine mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla figlia di undici anni. In un primo momento era stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di trenta giorni. Dopo nemmeno 48 ore è tornata a causa di alcune gravi crisi respiratorie. Dopo essere stata ricoverata, è morta. Sul caso indaga la Procura di Busto Arsizio.

L'incidente è avvenuto il 23 dicembre poco dopo le 17 sulla ex statale del Sempione a Nerviano (Milano). Mamma e figlia vengono investite mentre attraversano la strada. Alla guida della limousine c'era un 61enne che si è fermato subito e ha chiamato i soccorsi: l'uomo è stato sottoposto ai test di alcol e droga ed è risultato negativo. I medici e i paramedici del 118, le trasferiscono all'ospedale di Legnano in codice giallo. Magatte viene dimesse con una prognosi di trenta giorni per una frattura delle vertebre lombari senza lesioni del midollo.

Il decesso

La figlia viene invece trattenuta sotto osservazione nel reparto di pediatria. La 48enne fin da subito lamenta forti dolori: la frattura alle vertebre non le consentirebbe di respirare bene e, come riportato dal quotidiano "Il Giorno", il marito chiama l'ambulanza e la donna viene portata di nuovo in pronto soccorso in codice rosso. Gli operatori cercano in tutti i modi di rianimarla, inutilmente. La 48enne sarebbe stata colpita da un infarto.

Appresa la notizia, la Procura decide di aprire un'inchiesta. Bisognerà capire se il decesso sia collegato o meno con l'incidente. Per questo motivo, gli inquirenti hanno deciso di disporre l'autopsia.