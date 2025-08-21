Chi era Lucrezia Baccichet, l’attrice milanese morta a 28 anni in un incidente stradale in Puglia

Si chiamava Lucrezia Baccichet e aveva 28 anni la ragazza morta nello schianto tra un’auto e un furgone a Troia, in Puglia. Era un’attrice e scrittrice originaria di Milano ma viveva a Roma. Si trovava in Puglia per le vacanze estive in compagnia della famiglia.

Lucrezia Baccichet (Fonte: Facebook)

Si chiamava Lucrezia Baccichet la 28enne morta nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata lungo la strada provinciale 115 che unisce Foggia a Troia, in Puglia. Nello schianto sono rimaste ferite anche quattro persone. Attrice e scrittrice originaria di Milano, Baccichet viveva a Roma ma si trovava in provincia di Foggia per trascorrere alcuni giorni di vacanza a Troia, il paese di origine di alcuni familiari.

L'incidente è avvenuto attorno alle 11:00 di oggi, giovedì 21 agosto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che l'auto su cui viaggiava Baccichet, una Seat Ibiza, con anche altre quattro persone a bordo (tra cui i suoi genitori e altri familiari) si sia scontrata con un furgone fiat Ducato. Su quest'ultimo mezzo c'erano invece sette braccianti agricoli stranieri impegnati nei lavori nei campi della zona.

Non sono ancora chiari i motivi dello schianto e la dinamica dell'incidente ma, da quanto si apprende, l'impatto è stato talmente violento che la donna è stata sbalzata fuori dall'abitacolo finendo sull'asfalto. Baccichet è morta sul colpo, mentre il personale sanitario ha soccorso le altre persone, dieci in tutto, trasferendo in ospedale quattro di loro: i tre passeggeri dell'auto e il conducente del furgone. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Il sindaco di Troia, Francesco Caserta, ha manifestato il suo dispiacere per l'accaduto: "Esprimo massimo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima e alle persone coinvolte – ha detto il primo cittadino – Purtroppo la strada provinciale 115 conta ogni anno decine di incidenti, spesso anche con esito mortale. Abbiamo chiesto in più occasioni che il tratto sia oggetto di lavori di messa in sicurezza".