Chi era Francesco Cardillo, il motociclista 19enne che ha perso la vita schiantandosi contro un palo nel Bresciano Francesco Cardillo è il ragazzo di 19 anni che ieri ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria moto contro un palo a bordo strada nei pressi di Passirano, nel Bresciano. Il giovane era stato portato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso in fin di vita. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Ghirardi

Immagine di repertorio

Si chiamava Francesco Cardillo il 19enne che ieri, venerdì 16 maggio, ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria moto contro un palo a bordo strada nei pressi di Passirano, nel Bresciano. Il giovane era stato portato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso in fin di vita.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 13:00 di ieri. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 13:16 a bordo di un'ambulanza e di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la polizia stradale di Brescia.

Stando alle ricostruzioni formulate dagli inquirenti, l'incidente si sarebbe verificato in via Giuseppe Cesare Abba quando Francesco Cardillo, un motociclista di 19 anni e studente all'Università di Bergamo, sarebbe uscito di strada finendo contro un palo. Una volta giunti sul posto e aver constatato le gravi condizioni del giovane, gli operatori sanitari hanno deciso di trasportarlo d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia a bordo dell'elisoccorso in codice rosso. Nonostante le manovre di rianimazione durante il trasporto, il 19enne non ce l'ha fatta e ieri sera è arrivato l'annuncio del decesso.

Al momento, le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare tutte le responsabilità del caso.