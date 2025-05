video suggerito

Motociclista 19enne si schianta contro un palo nel Bresciano: portato in ospedale in fin di vita Un ragazzo di 19 anni è uscito di strada mentre era alla guida della propria moto schiantandosi contro un palo nei pressi di Passirano, in provincia di Brescia. Il giovane è stato trasportato in ospedale in fin di vita a bordo dell’elisoccorso. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nel corso della giornata di oggi, venerdì 16 maggio, un ragazzo di 19 anni è uscito di strada mentre si trovava a bordo della propria moto schiantandosi contro un palo nei pressi di Passirano, in provincia di Brescia. Il giovane è stato trasportato in ospedale in fin di vita a bordo dell'elisoccorso.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 13:00 di oggi. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 13:16 a bordo di un'ambulanza e di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la polizia stradale di Brescia.

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato in via Giuseppe Cesare Abba quando un motociclista di 19 anni – la cui identità rimane al momento sconosciuta – sarebbe uscito di strada finendo contro un palo. Una volta giunti sul posto e aver constatato le gravi condizioni del giovane, gli operatori sanitari avrebbero deciso di trasportarlo immediatamente d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia a bordo dell'elisoccorso in codice rosso. Secondo quanto riferito, infatti, il ragazzo era in fin di vita, in arresto cardiocircolatorio, ed è stato ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso.

Al momento, le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità del caso.