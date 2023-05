Chi era Erika Di Dio, morta in un incidente stradale a 24 anni Erika Di Dio è morta martedì 16 maggio in seguito a un incidente stradale. All’alba di domenica, è stata travolta da una vettura mentre stava tornando a casa con due amiche in auto.

A cura di Enrico Spaccini

Erika Di Dio (Foto da Facebook)

Erika Di Dio Roccazzella è morta lo scorso martedì 16 maggio all'ospedale Niguarda di Milano. La 24enne era ricoverata da domenica in seguito a un incidente stradale. Erika si trovava a bordo di una Fiat 500 con due colleghe, e amiche, quando per motivi ancora da chiarire sono uscite dalla carreggiata finendo prima sbalzate e poi sulla terza corsia dell'autostrada A8 dove sono state travolte da un'altra vettura. È stata la 24enne a subire le conseguenze più gravi, le altre due ragazze hanno riportato solo qualche lieve ferita.

La serata a Milano con le colleghe

Erika aveva studiato all'Istituto superiore Antonio Parma a Saronno, in provincia di Varese, ma era cresciuta a Solaro, nel Milanese. La 24enne, che avrebbe compiuto gli anni il prossimo settembre, lavorava in una filiale assicurativa a Cusano Milanino.

Si trovava proprio in compagnia di un paio di colleghe al momento dell'incidente. Avevano trascorso la serata a Milano e stavano rincasando. Lo schianto è avvenuto all'alba di domenica, 14 maggio, intorno alle 4:20 sulla A8 Milano-Varese, in direzione laghi all'altezza dell'ex area Expo.

L'incidente sulla A8

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia stradale, Erika e le sue amiche si trovavano a bordo di una Fiat 500. All'improvviso, per motivi ancora da stabilire, l'auto sarebbe uscita di strada alla sua destra. Dopo un primo impatto, sarebbe stata sbalzata verso il centro della carreggiata. Una volta nella terza corsia sarebbe stata infine travolta da un'altra macchina che non avrebbe fatto in tempo a evitarla.

Le condizioni di salute di Erika sono apparse subito molto gravi. È stata trasportata con urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove è deceduta martedì. Per quanto riguarda le amiche, si parla solo di qualche leggera ferita.