Chi era Claudia Feroldi, la ragazza di 24 anni morta mentre andava a lavoro Si chiamava Claudia Feroldi, la ragazza di 24 anni che è morta in un incidente stradale in provincia di Brescia: avrebbe perso il controllo della sua automobile finendo contro un camion.

È Claudia Feroldi, la vittima del tragico incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 17 maggio, a Isorella in provincia di Brescia. Originaria di Ostiano, comune che si trova in provincia di Cremona, Claudia aveva 23 anni e stava andando, come tutte le mattina, sul suo posto di lavoro. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli investigatori.

La 23enne potrebbe aver perso il controllo della sua automobile

La 23enne stava percorrendo la strada di via Gambara quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbe scontrata con un camion. L'ipotesi sulla quale stanno indagando gli agenti della polizia stradale è che la ragazza abbia perso il controllo a causa dell'asfalto reso scivoloso dal carburante disperso da un altro veicolo. Feroldi sarebbe quindi finita con la sua automobile sull'altra corsia proprio mentre stava arrivando un camion carico di mattoni.

La ragazza è morta sul colpo

L'impatto è stato talmente violento che l'auto è finita in un campo. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) e i vigili del fuoco hanno estratto la 23enne dalle lamiere, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. È morta sul colpo: inutili i tentativi dei medici e dei paramedici del 118 di rianimarla. Nessuna notizia invece sulle condizioni del camionista: non sembrerebbe aver riportato gravi ferite.

Gli agenti della polizia stradale hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo i colleghi della locale hanno gestito il traffico perché, per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stato necessario chiudere la strada.