Auto sbanda e si scontra con un camion: morta una ragazza di 24 anni Una ragazza di 24 anni è morta dopo un incidente tra un’automobile e un camion: è successo a Isorella, territorio che si trova in provincia di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Una ragazza di 24 anni è morta dopo un incidente stradale tra un'automobile e un camion: è successo a Isorella, che si trova in provincia di Brescia, nella mattinata di oggi, mercoledì 17 maggio. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per la giovane non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

La ragazza avrebbe perso il controllo dell'automobile

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino. La 24enne si trovava alla guida della sua automobile in via Corvione all'altezza della rotonda che porta al comune di Remedello. Sembrerebbe che la giovane abbia perso il controllo della sua automobile a causa dell'asfalto che sarebbe stato reso scivoloso dal carburante che un altro mezzo pesante avrebbe perso. L'ipotesi però è ancora da confermare.

La 24enne è morta sul colpo

La giovane ha quindi invaso con la sua automobile la corsia opposta e si è scontrata con un camion. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Oltre alle ambulanze e alle automediche, è stato fatto decollare un elicottero da Milano. Purtroppo però per la ragazza non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Nessuna notizia del conducente del camion.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Montichiari che hanno svolto i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. È stata chiusa la zona al traffico per consentire tutte le operazioni di sicurezza. Con loro anche i vigili del fuoco da Castiglione delle Stiviere.