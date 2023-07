Chi era Davide Mutti, il 24enne morto in un incidente con la sua moto a due chilometri da casa Davide Mutti era arrivato a due chilometri da casa quando ha perso il controllo della moto. Il 24enne è finito sulla corsia opposta dove è stato travolto da un’auto.

Si chiamava Davide Mutti il ragazzo di 24 anni deceduto nella tarda serata di ieri, domenica 2 luglio, in seguito a un incidente stradale in via Nazionale a Vigano San Martino (in provincia di Bergamo). Si trovava in sella alla sua moto Guzzi e stava viaggiando verso Bergamo, quando per cause ancora in fase di accertamento è caduto finendo nella corsia opposta. In quel momento stava sopraggiungendo una Opel Astra che lo ha travolto. Residente a Borgo di Terzo, stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici.

Era arrivato ormai a un paio di chilometri da casa quando è caduto dalla moto. Quella per le due ruote è sempre stata la passione più grande per Mutti, che fossero a motore come la Guzzi o a pedali come la sua mountain bike. Diplomato come perito meccanico, da alcuni anni il 24enne lavorava per l'azienda di famiglia a Entratico, la Eurodiesel Fratelli Mutti specializzata nella riparazione di camion.

Stava tornando a Borgo di Terzo, domenica scorsa, dopo essere stato con gli amici al lago. Erano le 23:30 circa quando arrivato all'altezza dell'area di servizio La Martina ha perso il controllo della sua motocicletta. Il ragazzo è stato poi investito da un'Opel Astra guidata da un uomo di Gaverina Terme. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Mutti. Sul caso stanno lavorando i carabinieri di Casazza.

"Certo che lo conoscevo, qui ci si conosce tutti", ha commentato il sindaco di Borgo di Terzo, Stefano Vavassori, che ha spiegato come Mutti sia andato a scuola con sua figlia. "È una disgrazia che colpisce tutta la nostra comunità, come amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia", ha concluso.