Si schianta con la moto contro un’auto nel Bergamasco, morto un 24enne Il 24enne ha perso il controllo della moto per motivi ancora da chiarire ed è finito per schiantarsi contro un’auto che procedeva nel senso opposto di marcia. Il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 24 anni di Borgo di Terzo (in provincia di Bergamo) è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 2 luglio, a Vigano San Martino. Il giovane si trovava alla guida della sua motocicletta quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto che procedeva in senso contrario. Nonostante l'intervento dei soccorritori, il 24enne è morto pochi minuti più tardi.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 23:30 di domenica 2 luglio in via Nazionale, all'altezza dell'area di servizio La Martina. Il ragazzo era sulla sella della sua moto Guzzi e stava percorrendo quella strada in direzione Bergamo.

Secondo quanto ricostruito finora, sull'altra corsia stava sopraggiungendo una Opel Astra, guidata da un uomo residente a Gaverina Terme, quando il giovane motociclista avrebbe invaso la corsia opposta. Non è ancora chiaro il motivo, forse una distrazione, una leggerezza, o altro. Il 24enne avrebbe imboccato male la curva finendo per schiantarsi contro l'Opel.

Poco dopo sono arrivati sul luogo dell'incidente i soccorritori con un'ambulanza e l'automedica, ma per il ragazzo non c'era più niente da fare. Gli accertamenti del caso sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Casazza, che hanno già provveduto a eseguire i rilievi.