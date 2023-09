Chi era Daniele Tenderini, l’operaio precipitato con l’escavatore in un torrente Si chiamava Daniele Tenderini, l’operaio di 60 anni che è precipitato con un escavatore in un torrente in provincia di Lecco.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Daniele Tenderini, l'uomo di sessant'anni che è morto nella giornata di oggi, venerdì 15 settembre, 2023, in un infortunio sul lavoro avvenuto in Val Biandino, in provincia di Lecco. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'operaio è precipitato con l'escavatore in un torrente: si tratta del torrente Troggia a Introbio. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per Tenderini non c'è stato nulla da fare.

Chi era Daniele Tenderini, l'operaio di 60 anni morto in un torrente

Daniele Tenderini era un operaio di sessant'anni che era originario di Premana, un altro comune della provincia di Lecco. Nella sua comunità era molto noto: in passato, precisamente dal 2016 al 2019, aveva infatti ricoperto il ruolo di presidente della Pro Loco. Tenderini lavorava per un'impresa che, in questo periodo, si occupa di opere di pavimentazione lungo la strada della Val Biandino.

La dinamica dell'incidente

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, intorno alle 11.30 Tenderini stava lavorando con l'escavatore in un torrente. A un certo punto, per cause ancora da accertare, è precipitato con il mezzo mentre stava tornando a valle. È stato subito lanciato l'allarme. La Sala operativa regionale emergenza urgenza dei Laghi ha inviato il Soccorso Alpino. È decollato anche un elicottero di Bergamo inviato invece da Areu. Purtroppo però a causa della fitta nebbia è stato difficile recuperare l'operaio.

I soccorritori sono stati costretti a raggiungerlo a piedi. È stato così trasportato con un fuoristrada fino a Barzio dove poi è stato portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo però nonostante gli sforzi dei medici, è morto poco dopo.