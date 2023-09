Operaio cade da un palazzo in costruzione a Milano: è precipitato da dieci metri d’altezza Un operaio di 46 anni è stato trasferito in ospedale dopo che è precipitato da circa dieci metri d’altezza: l’uomo è caduto mentre stava lavorando in un cantiere edile a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 27 settembre, un operaio di 46 anni è precipitato da circa dieci metri d'altezza mentre lavorava in un cantiere edile che si trova in via Melchiorre Gioia, in zona Stazione Centrale, a Milano. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco. Fortunatamente non è in gravi condizioni di salute.

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, il nucleo speleo alpino fluviale (Saf) dei vigili del fuoco è intervenuto al civico 20: l'uomo sarebbe precipitato mentre lavorava in un seminterrato di un palazzo in costruzione. I pompieri lo hanno dovuto imbragare per poterlo recuperare, riportare in superficie e affidare alle cure degli operatori sanitari del 118.

Fortunatamente il 46enne non ha riportato gravi ferite, ma nonostante questo è stato trasferito in ospedale dai medici e i paramedici che sono stati inviati dalla sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.