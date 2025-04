video suggerito

Chi era Aristide Frascadore, il ciclista di 91 anni investito e ucciso da un camion davanti alla Villa Reale di Monza Si chiamava Aristide Frascadore e aveva 91 anni il ciclista che questa mattina è morto dopo essere stato investito da un camion davanti alla Villa Reale di Monza. L’uomo, residente a Milano, non aveva con sé documenti e per questo è stato difficile risalire alla sua identità. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Aristide Frascadore e aveva 91 anni il ciclista morto questa mattina dopo essere stato investito da un camion davanti alla Villa Reale di Monza. L'uomo era residente a Milano ma questa mattina si trovava in sella alla sua bici da corsa vicino all'incrocio tra via Dante e viale Cesare Battisti, a Monza, quando è stato travolto e trascinato per 500 metri da un autoarticolato. Inizialmente le forze dell'ordine e i soccorritori hanno fatto fatica a identificare la vittima perché non aveva con sé nessun documento se non un tesserino in cui veniva riportata la residenza a Milano.

L'incidente è avvenuto attorno alle 11:3o di oggi, venerdì 18 aprile. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento ma stando alle prime ricostruzioni pare che il 91enne, classe 1933, sia stato travolto dal mezzo pesante mentre stava pedalandoci affianco, per cause che restano da accertare. L'uomo è stato trascinato dal camion insieme alla sua bicicletta per 500 metri, fino alla cancellata della Reggia, quando il mezzo ha svoltato a sinistra in viale Brianza.

Il camion ha proseguito la sua corsa senza fermarsi: non si sa se il conducente non si sia accorto di nulla o si sia allontanato consapevolmente dal posto dell'incidente. L'uomo alla guida dell'autoarticolato, un 48enne residente in Brianza, è stato fermato una decina di chilometri dopo. Sottoposto all'alcoltest e risultato negativo, il camionista è stato denunciato per omicidio stradale. Nel frattempo sul posto dell'accaduto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza e la Polizia locale, ma per il 91enne non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.