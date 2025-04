video suggerito

Investe e uccide un ciclista davanti alla Villa Reale di Monza: camionista fermato a 10 km di distanza Questa mattina un ciclista di 70 anni è morto dopo essere stato investito da un camion davanti alla Villa Reale di Monza. L'uomo è stato trascinato dal mezzo per diversi metri fino al cancello della Reggia. Il conducente del tir si è allontanato dal luogo dell'incidente ma è stato rintracciato una a una decina di chilometri di distanza.

Immagine di repertorio

Questa mattina un 7oenne in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un camion davanti alla Villa Reale di Monza. L'uomo è stato trascinato per alcuni metri verso il cancello della Reggia. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno chiuso le strade interessate per effettuare i primi rilievi.

L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 18 aprile, attorno alle 11:30. L'uomo è stato investito vicino all'incrocio tra via Dante Alighieri e viale Cesare Battisti, il corso alberato che porta alla Villa Reale di Monza. Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che il 70enne sia rimasto incastrato sotto al camion e sia stato trascinato fino alla cancellata d'ingresso della Reggia, fino a quando il mezzo pesante ha svoltato verso sinistra imboccando Viale Brianza.

Il camionista si è poi allontanato senza prestare soccorso ma è stato fermato a una decina di chilometri di distanza. Non è ancora chiaro se il conducente non si sia accorto dell'accaduto o sia fuggito dal luogo dell'incidente. Sottoposto ad alcoltest, l'uomo è risultato negativo, ma è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I sanitari del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 70enne.

Sul posto dell'incidente sono arrivati anche i Vigili Urbani che hanno transennato l'area per permettere di effettuare i primi rilievi utili a chiarire la dinamica dell'accaduto. In aiuto sono intervenute anche pattuglie dal Comando di Seregno e della Polizia Provinciale. Per questo motivo il viale davanti alla Villa Reale è stato chiuso per alcune ore, con gravi ripercussioni sul traffico.