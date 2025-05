video suggerito

Camion travolge un monopattino elettrico a Rho e lo trascina per 10 metri: morto 62enne Un 62enne è stato travolto da un camion a Rho (Milano) mentre circolava su un monopattino elettrico. L'uomo sarebbe stato trascinato per diversi metri.

A cura di Enrico Spaccini

Un 62enne è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio, in seguito a un incidente stradale a Rho (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo si trovava su un monopattino elettrico quando è stato travolto da un camion. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri e della polizia locale intervenuti sul posto.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 del 15 maggio lungo via Risorgimento, nella frazione di Mazzo di Rho. Secondo una prima valutazione, pare che il 62enne, di origine egiziana e residente nel comune rhodense, abbia impattato contro un camion con il suo monopattino elettrico per cause ancora in fase di accertamento. Il conducente del mezzo pesante si sarebbe fermato e sarebbe sceso dall'autoarticolato per chiamare i soccorsi e prestare aiuto al 62enne, che sarebbe stato trascinato per quasi dieci metri.

Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che, però, non hanno potuto fare altro che constatare sul posto il decesso del 62enne. Il camionista, invece, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Garbagnate Milanese. L'uomo non avrebbe riportato ferite, ma era in stato di choc. I vigili del fuoco del Distaccamento di Rho hanno provveduto a estrarre il corpo della vittima da sotto il mezzo pesante e a mettere in sicurezza l'area, mentre gli agenti della polizia locale e i carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso.