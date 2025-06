Chi era Antonio Orlando, l’uomo che non ha messo il freno a mano ed è morto schiacciato dalla sua auto

video suggerito

Si chiamava Antonio Orlando, il 58enne di Paratico, un comune in provincia di Brescia, che ha perso la vita travolto dalla sua stessa auto nei pressi di Iseo (Brescia), nel corso di ieri pomeriggio, domenica 15 giugno. Orlando era sposato e padre di due figli.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 16:00 di ieri. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 16:03 a bordo di due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la polizia stradale e i vigili del fuoco del comanda provinciale di Brescia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, Orlando si sarebbe dimenticato di tirare il freno a mano della propria auto, lasciata lungo la discesa di Via del Dossello con la marcia in folle. La vettura avrebbe quindi iniziato a muoversi verso il basso e nonostante il 58enne avrebbe fatto il possibile per frenare la corsa della vettura, il peso eccessivo della jeep avrebbe avuto la meglio e l'uomo sarebbe rimasto schiacciato. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno poi visto visto la jeep ribaltata su un fianco sull'argine sul ciglio della strada. Una volta giunti nei pressi dell'incidente, gli operatori sanitari non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per il quale non c'era già più nulla da fare.

I Vigili del Fuoco si sono occupati del recupero del mezzo e della messa in sicurezza, nel mentre i rilievi sono stati affidati alla Polstrada.