Chi era Aldo Milani, il dj che è morto dopo essersi schiantato con l’auto sul guard rail

A cura di Carlo Coi

Immagine presa dal profilo Facebook

Nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre, a Casalmorano, in provincia di Cremona, è venuto a mancare a causa di un incidente stradale il 48enne Aldo Milani, conosciuto da tutti come dj Gordito. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto – forse a causa di un malore – e si sarebbe schiantato sul guard rail. Il repentino intervento dei soccorsi è stato vano. Milani è stato rianimato a lungo ma senza successo.

La dinamica dell'incidente stradale

Il 48enne aveva da poco salutato il fratello che abita a Casalmorano e stava facendo rientro a casa, nel comune di Barco di Orzinuovi, in provincia di Brescia. L'impatto è avvenuto sulla Strada provinciale 498 – comunemente conosciuta come Soncinese -, poco dopo le 17.30.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Soresina e Pizzighettone, che sono intervenuti repentinamente sul posto perché allarmati dai passanti che hanno assistito alla scena, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto – probabilmente a causa di un malore – e dopo aver invaso la corsia opposta si è dapprima schiantato contro il guard rail che successivamente lo ha sbalzato nel campo adiacente alla carreggiata.

Il repentino intervento dei soccorsi – coadiuvati da un'ambulanza e un'auto medica – non ha ottenuto i risultati sperati. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il 48enne, senza successo, troppo gravi le ferite riportate durante l'incidente.

Il lavoro nel mondo della musica come dj

La comunità di Orzinuovi e quella di Casalmorano si sono strette intorno al dramma che ha colpito la famiglia. Milani era apprezzato in zona per la sua attività lavorativa legata al mondo della musica. Era conosciuto da molti con il suo nome d'arte dj Gordito, e nei prossimi giorni, come testimoniano i suoi profili social, avrebbe dovuto suonare in diversi locali in Valcamonica.

La salma sarà riconsegnata a breve ai familiari che potranno organizzare il funerale.