Chi era Albion Zogaj, morto in un incidente con la sua moto: aveva 23 anni Albion Zongaj è il ragazzo di 23 anni che è morto dopo un incidente stradale in provincia di Brescia: si è scontrato frontalmente contro una moto.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Albion Zogaj, il ragazzo di 23 anni che è morto dopo un incidente stradale a Vallio Terme, comune che si trova in provincia di Brescia. Originario del Kosovo, era residente a Chiari. Nella giornata di domenica 28 luglio era in sella alla sua moto e stava percorrendo la strada delle Coste di Sant'Eusebio.

Intorno alle 11 del mattino, si è scontrato con una moto Yamaha guidata da un uomo di trent'anni che, invece, è residente nella provincia di Mantova: il 23enne ha fatto un volo di venti metri, finendo poi rovinosamente sull'asfalto, mentre il trentenne è andato a sbattere contro il guard rail. La dinamica non è ancora molto chiara. Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruirla e soprattutto per accertare eventuali responsabilità.

Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno trasferito il 23enne agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso e il trentenne con un elicottero al Poliambulanza. Zogaj, le cui condizioni sono apparse fin da subito drammatiche, è morto dopo ventiquattro ore. Il trentenne è stato invece dichiarato fuori pericolo.

Zogaj abitava da diverso tempo a Chiari con la famiglia: era un grande appassionato di moto. Sono diversi i messaggi di cordoglio sui social.