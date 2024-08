video suggerito

Un'auto lo travolge ad Albiolo mentre va al lavoro in scooter: morto il 31enne Marco Gazzana Marco Gazzana è morto nella mattinata di oggi, mercoledì 21 agosto, all'ospedale di Circolo di Varese. Il 31enne si trovava in sella al suo scooter quando, nel Comasco, è stato travolto da un'auto.

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 31enne è morto questa mattina, mercoledì 21 agosto, in seguito a un incidente stradale avvenuto ad Albiolo, nel Comasco. Il giovane, Marco Gazzana, stava percorrendo la strada provinciale 20 in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un'auto. Per l'impatto, la motocicletta è finita contro un palo a lato della strada, mentre il 31enne è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto. I sanitari intervenuti sul posto lo hanno trasportato con la massima urgenza in elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese, dove è deceduto poco dopo. Il Comune di Solbiate con Cagno, dove viveva Gazzana, ha condiviso sulla propria pagina Facebook un messaggio di cordoglio.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 6 di mattina del 21 agosto lungo la provinciale 20 di Albiolo, dove la strada prende il nome di via Mazzini. Gazzana stava guidando il suo scooter, un Liberty Piaggio, quando è stato colpito da un lato da una Hyundai Ioniq. La dinamica dello schianto è ancora da ricostruire, ma l'impatto è stato senza dubbio violento. Il Liberty è andato a finire contro un palo a lato della strada, mentre il 31enne è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto ambulanza e automedica, oltre all'elisoccorso. I sanitari hanno trovato Gazzana in condizioni critiche e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese con l'elicottero. Là i medici hanno provato a salvargli la vita con ogni mezzo a loro disposizione, ma il 31enne è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso.

Gazzana aveva origini siciliane. Nato nel 1992 a Leonforte, in provincia di Enna, si era trasferito nella provincia di Como per lavoro. La mattina dell'incidente, infatti, stava andando al lavoro nel Canton Ticino. I carabinieri del Radiomobile e della Stazione di Olgiate Comasco stanno indagando per ricostruire la dinamica dello schianto e stabilire eventuali responsabilità.