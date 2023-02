Cede il palo di una giostra: feriti due ragazzi di 15 anni A Bollate nel pomeriggio di oggi venerdì 17 febbraio ha ceduto il palo su cui viene posizionato il fiocco della giostra seggiolini volanti: coinvolti nell’incidente due ragazzi di 15 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Paura poco dopo le 18 di oggi venerdì 17 febbraio in via Giuseppe Verdi a Bollate, alle porte di Milano. Stando alle prime informazioni dei vigili del fuoco, ha ceduto il palo su cui viene posizionato il fiocco della giostra con i "seggiolini volanti".

Un cedimento improvviso che ha coinvolto due ragazzini di 15 anni. Fortunatamente non sono gravi ma hanno subito dei traumi: uno di loro è stato portato in codice verde all'ospedale Galeazzi e l'altro in codice giallo al San Raffaele. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato subito soccorso. Spetta ora ai carabinieri cercare di fare tutti gli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto.