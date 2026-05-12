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Catturato pericoloso gattopardo africano a Garbagnate Milanese: indagano i carabinieri

L’avvistamento dell’animale è stato segnalato da numerosi cittadini. Grazie all’intervento dei carabinieri forestali il felino è stato catturato nel Parco della Garbatella a Garbagnate Milanese.
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A cura di Francesca Caporello
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Un pericoloso esemplare di servalo africano è stato avvistato aggirarsi nel centro di Garbagnate Milanese, comune di 30mila abitanti circa in provincia di Milano.

L'animale è stato prima segnalato più volte da numerosi cittadini e poi catturato nel Parco della Garbatella a Garbagnate Milanese dai carabinieri Forestali.

Secondo quanto si apprende, la prima segnalazione arrivata ai militari parlava di un "grande gatto con mantello giallo" a Arese. La seconda segnalazione ha fatto scattare il blitz dei carabinieri insieme a personale della Polizia provinciale di Città Metropolitana e dei Servizi Veterinari di Milano.

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Una decina di persone che è arrivata sul posto, ha messo in sicurezza l'area e avviato le procedure per il recupero dell'animale. Intercettato, l'esemplare è stato narcotizzato, bloccato e portato in clinica veterinaria.

Il veterinario non ha avuto dubbi sull'identificazione della specie: un Leptailurus serval, meglio conosciuto come servalo o gattopardo africano, un felino selvatico originario dell'Africa centro meridionale, cacciatore molto agile con artigli affilati e istinti predatori notturni.

La sua detenzione in abitazione, oltre che pericolosa, è assolutamente vietata.

Ora l'animale è stato spostato in un giardino zoologico mentre proseguono le verifiche dei militari per cercare di accertarne la provenienza e, soprattutto, per capire perché si trovasse all'interno di un parco verde cittadino. Detenere questi animali comporta un'ammenda da  20mila a 150mila euro oltre all'immediata confisca dell'animale.

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