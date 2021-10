Castellanza: muore 15enne in una vasca di depurazione, stava giocando con alcuni amici Ha un malore mentre cerca di recuperare un pallone in una vasca di depurazione a Castellanza, in provincia di Varese. Sarebbe questa la prima ricostruzione dell’incidente, avvenuto questo pomeriggio, che è costato la vita a un giovane di 15 anni. Inutili i soccorsi: il ragazzo è morto poco dopo essere arrivato all’ospedale di Legnano.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto: Vigili del fuoco

Questo pomeriggio un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere caduto in una vasca di depurazione a Castellanza, in provincia di Varese. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo sembra stesse giocando in quell'area con degli amici quando improvvisamente è stato colto da un malore.

Il tragico incidente in una vasca di depurazione

Il giovane è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Nonostante l'intervento dei soccorsi per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare: è morto poco dopo. La chiamata ai soccorsi sarebbe arrivata intorno alle 17. Ora spetterà ai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente che è costato la vita al 15enne. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe entrato nella vasca per recuperare un pallone con cui stava giocando insieme ad alcuni amici in una zona vicino al luogo dell'accaduto.

Altro incidente in Lombardia: a Pavia due ragazzi hanno rischiato di annegare

Solo qualche settimana fa un grave incidente nella notte a Pavia si è concluso per fortuna con un lieto fine. Due ragazzi, un 31enne e una 22enne, erano finiti con la loro auto nel Naviglio. Gli agenti di una volante erano fortunatamente intervenuti dopo la segnalazione di un passante che aveva visto i due giovani in difficoltà. I due poliziotti giunti sul posto si sono quindi tuffati in acqua e hanno salvato i due ragazzi, che annaspavano vistosamente e rischiavano di annegare. L'incidente era avvenuto intorno alle 4.20: i ragazzi erano a bordo di una Toyota Aygo che all'altezza del ponte sul Naviglio che collega viale Repubblica con via Alzaia, aveva sfondato il guard rail ed era finita in acqua.