Scontro tra un’auto e uno scooter: Antonio muore davanti agli occhi della figlia 15enne Si chiamava Antonio, l’uomo di 49 anni che ieri è morto in un incidente stradale a Milano. Con lui c’era la figlia di 15 anni trasferita in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È morto davanti agli occhi della figlia di 15 anni: Antonio aveva 49 anni e ieri è rimasto vittima di un incidente in via Cechov a Milano. Il 49enne era in sella al suo scooter con la 15enne quando, per cause ancora da accertare, si è scontro contro un'automobile. Inutili i tentativi di rianimarlo: l'uomo sarebbe infatti morto sul colpo. La 15enne è stata invece trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo trovato in arresto cardiocircolatorio

I due, come riportato dal giornale Milano Today, erano in sella a uno scooter Kymco. Alla guida di una Dacia Logan c'era invece un ragazzo di 19 anni. L'impatto, avvenuto poco dopo le 16 di ieri pomeriggio, sarebbe stato violentissimo. Sul posto sono accorsi immediatamente i medici e i paramedici del 118, ma nonostante i tentativi di rianimare il 49enne non ci sarebbe stato nulla da fare. L'uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Sarebbe poi stato trasferito all'ospedale San Carlo con gli operatori impegnati nelle manovre rianimatorie. Una volta arrivato nella struttura, è stato dichiarato il decesso.

La 15enne avrebbe riportato un trauma cranico

La 15enne invece non avrebbe mai perso conoscenza: avrebbe riportato un trauma cranico e delle ferite a braccia e gambe. Trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda, è ancora ricoverata. Sul posto poi sono intervenuti gli agenti della polizia locale con diverse pattuglie. I poliziotti hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro e si accerteranno eventuali responsabilità.