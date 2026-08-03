Caso sospetto di Dengue a Monza, disinfestazione dal 4 al 6 agosto nella zona di via Mozart

È stato segnalato un caso sospetto di Dengue a Monza. Per far fronte a tale situazione, il Comune ha emesso un’ordinanza per un intervento di disinfestazione e bonifica dell’area interessata. Ecco dove e quando sarà.

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È stato segnalato un caso sospetto di Dengue, la malattia infettiva tropicale trasmessa dalle zanzare, a Monza. Per far fronte a tale situazione, è in programma da domani, martedì 4 agosto, fino a giovedì un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree limitrofe a via Mozart e per un raggio di 200 metri.

L'intervento è stato disposto dal Comune tramite ordinanza (numero 59) su richiesta dell'Agenzia di tutela della salute Brianza, in applicazione del Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirosi. Le operazioni si svolgeranno "a partire dal tardo pomeriggio/prima serata di domani e proseguiranno nella giornata di mercoledì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 24:00″, si legge nell'ordinanza, "interessando in particolare tratti di via Paganini, via Clementi, via Zandonai, via Donizetti, via Mozart, via Lissoni e via Sant'Andrea". Questa disinfestazione, la terza straordinaria del 2026, si aggiunge al piano di trattamenti già programmati dal Comune per la stagione in corso: consiste in trattamenti adulticidi e larvicidi e nella rimozione dei focolai larvali.

Come ricordato da Ats, durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e collaborare alla rimozione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni. Occorre, inoltre, permettere agli operatori incaricati di accedere alle aree private comuni per effettuare le operazioni previste, secondo quanto disposto dall'ordinanza. Nella maggior parte dei casi, ha ricordato ancora l'Ats, le persone guariscono completamente nel giro di due settimane. Le cure di supporto consistono in riposo, somministrazione di liquidi e farmaci per abbassare la febbre.